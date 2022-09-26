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Україна цього року може зіткнутися з твіндемією: у чому небезпека

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Понеділок 26 вересня 2022 20:31
Україна цього року може зіткнутися з твіндемією: у чому небезпека Фото: Україна цього року може зіткнутися з твіндемією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна в епідсезоні може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 та грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є підстави вважати, що грип цього сезону до нас повернеться, і ми зустрінемося з так званою твіндемією, тобто одночасними епідеміями COVID-19 та грипу", - розповів Лапій.

За його словами, однією з передумов початку твіндемії може стати факт стримування грипу за допомогою карантинних заходів, запроваджених на тлі пандемії коронавірусу.

"У минулі два роки ті заходи, які були вжиті для запобігання COVID-19: маски, карантинні заходи, дистанційне навчання тощо - дуже добре стримували і грип. Тому грипу у нас у сезоні 2020-2021 та 2021-2022 років фактично не було. Втім, довго так продовжуватися не може. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу "прогуляли", тому очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії", - додав експерт.

Він зазначив, що ризик смерті при одночасному захворюванні на грип та COVID-19 збільшується вдвічі.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін заявляв , що в Україні почалася осіння хвиля коронавірусу. На цьому фоні на початку вересня фіксують зростання захворюваності серед населення.

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