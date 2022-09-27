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В Украине растет число COVID-инфицированных: за неделю выявили более 44 тысяч случаев

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Киев, Вторник 27 сентября 2022 11:28
В Украине растет число COVID-инфицированных: за неделю выявили более 44 тысяч случаев Фото: в Украине растет число COVID-инфицированных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине за минувшую неделю выявили 44 137 случаев заболевания коронавирусом. За неделю эта цифра выросла почти на 7,5 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Статистика заболеваний

Так, за период с 19.09 по 25.09 в Украине зафиксировали 44 137 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5882, медработников - 1030).

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализировано - 6 667 человек;
  • летальных исходов - 161;
  • поправилось - 23 591 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 5 177 217 человек;
  • выздоровели - 4 988 317 человека;
  • летальных исходов - 109 206.

COVID-вакцинация

Также за неделю в Украине против коронавируса привились 110 329 человек. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 18,2% составляют первые дозы, 7,6% - вторые дозы, 68,2% - первые бустерные дозы, 6% - вторые бустерные дозы.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 16 105 536 человек, из них две дозы получили 15 314 839 человек, первую бустерную дозу - 2 165 577 человек, вторую бустерную дозу - 30 931 человек.

Напомним, Украина в текущем эпидсезоне может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

Ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что в Украине началась осенняя волна коронавируса. На этом фоне в начале сентября фиксируют рост заболеваемости среди населения.

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