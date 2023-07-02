UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зранку масштабна тривога. Є ракетна небезпека

Фото: повітряну тривогу було оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги масово стали оголошувати вранці 2 липня, після нічної ворожої атаки з використанням ударних дронів. Цього разу є загроза ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати після сьомої ранку відразу в ряді областей. Незабаром "почервоніла" половина карти України, і тривога також була оголошена і в Києві.

За даними військових, було зафіксовано зліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок у РФ. Ця російська стратегічна авіація є носієм ракет Х-22. Про пуски поки що даних немає.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!" - йдеться в оголошенні.

Також у ПС повідомляли про ракетну небезпеку в Київській області.

Жителів столиці закликають прямувати в укриття та дотримуватись правил "двох стін".

Карта повітряних тривог в Україні вранці 2 липня

Нічна атака дронів 2 липня

Цієї ночі російські війська знову здійснили повітряну атаку по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.

У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.

Згодом в Київській МВА повідомили, що вночі росіяни атакували столицю за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Українивоздушная тревога