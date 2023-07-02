В Україні зранку масштабна тривога. Є ракетна небезпека

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати після сьомої ранку відразу в ряді областей. Незабаром "почервоніла" половина карти України, і тривога також була оголошена і в Києві.

За даними військових, було зафіксовано зліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок у РФ. Ця російська стратегічна авіація є носієм ракет Х-22. Про пуски поки що даних немає.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!" - йдеться в оголошенні.

Також у ПС повідомляли про ракетну небезпеку в Київській області.

Жителів столиці закликають прямувати в укриття та дотримуватись правил "двох стін".

Карта повітряних тривог в Україні вранці 2 липня

Нічна атака дронів 2 липня

Цієї ночі російські війська знову здійснили повітряну атаку по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.

У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.

Згодом в Київській МВА повідомили, що вночі росіяни атакували столицю за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.