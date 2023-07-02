В Украине утром масштабная тревога. Есть ракетная опасность

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак стали звучать после семи утра сразу в ряде областей. Вскоре "покраснела" половина карты Украины, и тревога также была обвялена и в Киеве.

По данным военных, был зафиксирован взлет Ту-22м3 с аэродрома Моздок в РФ. Эта российская стратегическая авиация является носителем ракет Х-22. О пусках пока данных нет.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги в областях, где объявлена тревога!" - говорится в объявлении.

Также в ВС сообщали о ракетной опасности в Киевской области.

Жителей столицы призывают отправляться в укрытие и соблюдать правила "двух стен".

Карта воздушных тревог в Украине утром 2 июля

Отмена тревог

Около восьми утра стали отменять тревоги в разных областях, и вскоре на карте не осталось ни одной "красной" зоны.

В командовании Воздушных сил также заявили об отмене ракетной опасности по областям.

Ночная атака дронов 2 июля

Этой ночью российские войска снова совершили воздушную атаку по Украине, и во многих областях были объявлены воздушные тревоги. Сирены зазвучали около полуночи сначала на юге страны, а затем и в других регионах.

В Воздушных силах проинформировали об угрозе атак противника как с помощью ударных дронов, так и ракет, в том числе баллистического типа.

Позже в Киевской ГВА сообщили, что ночью россияне атаковали столицу с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.

Напомним, что в прошлый раз вражеская воздушная атака была в ночь на 30 июня, и тогда силы ПВО ВСУ сбили 10 дронов-камикадзе врага.