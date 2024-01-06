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Украине снова угрожают дроны. Зафиксирован пуск "Шахедов" с юга

Украина, Суббота 06 января 2024 20:16
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Украине снова угрожают дроны. Зафиксирован пуск "Шахедов" с юга Фото: Украине снова угрожают дроны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 6 января было зафиксировано движение беспилотников из Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска", - сообщили в Воздушных силах.

Украинцев призвали пройти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

По состоянию на 20:15 карта воздушных тревог выглядит так:

Украине снова угрожают дроны. Зафиксирован пуск &quot;Шахедов&quot; с юга

Атака "Шахедов" 5 января

Напомним, вчера, 5 января, оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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