Украине снова угрожают дроны. Зафиксирован пуск "Шахедов" с юга

К вечеру 6 января было зафиксировано движение беспилотников из Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска", - сообщили в Воздушных силах.

Украинцев призвали пройти в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

По состоянию на 20:15 карта воздушных тревог выглядит так:

Атака "Шахедов" 5 января

Напомним, вчера, 5 января, оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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