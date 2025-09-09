UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні знову стрибок захворюваності на COVID-19. Кількість нових випадків зросла на третину

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними рутинного епіднагляду, протягом 36-го тижня 2025 року (з 1 до 7 вересня) позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 осіб, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня (10 622 випадки).

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.

Летальні випадки та динаміка порівняно з минулим роком

За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.

Втім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, показники все ще нижчі: за чотири тижні (11 серпня - 7 вересня 2025 року) в Україні підтвердили 35 841 випадок COVID-19, що в 1,44 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року (51 728 випадків).

Нові штами: Nimbus і Stratus

За результатами секвенування станом на 5 вересня в Україні виявили:

  • 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 (Nimbus),
  • 225 випадків субваріантом XFG (Stratus).

Наразі немає підтверджень, що ці субваріанти викликають тяжчий перебіг захворювання, ніж інші.

Вакцинація залишається найкращим захистом

У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.

Станом на 31 серпня 2025 року в країні провели понад 36 млн щеплень:

  • першою дозою вакциновано 16,4 млн осіб,
  • двома дозами - 15,5 млн,
  • бустерною дозою - 3,4 млн,
  • другою бустерною дозою - понад 583 тисячі людей.

Лікарі радять оновлювати щеплення раз на 6-12 місяців людям із груп ризику.

Як уберегтися від хвороби

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

  • носити маску у місцях масового скупчення людей,
  • регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні,
  • залишатися вдома при перших симптомах хвороби та консультуватися з лікарем.

Читайте також про те, що у МОЗ пояснили ризики й чи варто боятися карантину.

Раніше ми писали про те, що у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.

КоронавірусЗдоров'я