В Україні знову стрибок захворюваності на COVID-19. Кількість нових випадків зросла на третину

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними рутинного епіднагляду, протягом 36-го тижня 2025 року (з 1 до 7 вересня) позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 осіб, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня (10 622 випадки).
Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook.
За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.
Втім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, показники все ще нижчі: за чотири тижні (11 серпня - 7 вересня 2025 року) в Україні підтвердили 35 841 випадок COVID-19, що в 1,44 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року (51 728 випадків).
За результатами секвенування станом на 5 вересня в Україні виявили:
Наразі немає підтверджень, що ці субваріанти викликають тяжчий перебіг захворювання, ніж інші.
У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.
Станом на 31 серпня 2025 року в країні провели понад 36 млн щеплень:
Лікарі радять оновлювати щеплення раз на 6-12 місяців людям із груп ризику.
Фахівці радять дотримуватися простих правил:
Читайте також про те, що у МОЗ пояснили ризики й чи варто боятися карантину.
Раніше ми писали про те, що у деяких медичних закладах Одеси у зв'язку з поширенням COVID-19 було запроваджено карантинні обмеження.