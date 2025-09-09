ua en ru
В Украине снова скачок заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев выросло на треть

Вторник 09 сентября 2025 11:08
В Украине снова скачок заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев выросло на треть
Автор: Василина Копытко

В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. По данным рутинного эпиднадзора, в течение 36-й недели 2025 года (с 1 по 7 сентября) положительный тест на коронавирус получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем на предыдущей неделе (10 622 случая).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья в Facebook.

Летальные случаи и динамика по сравнению с прошлым годом

За неделю был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2.

Впрочем, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, показатели все еще ниже: за четыре недели (11 августа - 7 сентября 2025 года) в Украине подтвердили 35 841 случай COVID-19, что в 1,44 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (51 728 случаев).

Новые штаммы: Nimbus и Stratus

По результатам секвенирования по состоянию на 5 сентября в Украине обнаружили:

  • 4 случая инфицирования субвариантом Омикрон NB.1.8.1 (Nimbus),
  • 225 случаев субвариантом XFG (Stratus).

Пока нет подтверждений, что эти субварианты вызывают более тяжелое течение заболевания, чем другие.

Вакцинация остается самой лучшой защитой

В Минздраве напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защититься от любого варианта COVID-19. Прививки в Украине делают бесплатно.

По состоянию на 31 августа 2025 года в стране провели более 36 млн прививок:

  • первой дозой вакцинировано 16,4 млн человек,
  • двумя дозами - 15,5 млн,
  • бустерной дозой - 3,4 млн,
  • второй бустерной дозой - более 583 тысяч человек.

Врачи советуют обновлять прививки раз в 6-12 месяцев людям из групп риска.

Как уберечься от болезни

Специалисты советуют придерживаться простых правил:

  • носить маску в местах массового скопления людей,
  • регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности,
  • оставаться дома при первых симптомах болезни и консультироваться с врачом.

Читайте также о том, что в Минздраве объяснили риски и стоит ли бояться карантина.

Ранее мы писали о том, что в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

