В Україні - знову повітряні тривоги через ракетну небезпеку. Є загроза балістики

У багатьох областях України знову залунали сигнали про загрозу ворожих ударів з повітря вранці у суботу, 24 червня, після нічної російської повітряної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Так, військові попереджають українців про ракетну небезпеку. Спочатку вона була зафіксована на півдні країни, згодом "перемістилася" на центральні регіони.
Також у ПС попередили, що на Донеччині є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Крім того, пізніше жителів Одеської області через загрозу закликали залишатися у притулку.
Станом на сьогодні тривоги оголошено у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській, Донецькій, Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Київській області, а також у Києві.
Близько половини сьомої ранку послідували повітряні тривоги в областях України.
У Повітряних силах заявили про відміну ракетної небезпеки.
Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.
Так, за даними військових, з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні, й розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни - о 02.20.
У регіонах працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі цілі.
У ніч на 24 червня пролунали вибухи у Києві, а також у Дніпрі, Кривому Розі та Харкові.
Як заявив начальник Київської МВА Сергій Попко, у повітряному просторі біля столиці ППО збило понад 20 ворожих ракет.
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