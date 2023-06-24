В Україні - знову повітряні тривоги через ракетну небезпеку. Є загроза балістики

Так, військові попереджають українців про ракетну небезпеку. Спочатку вона була зафіксована на півдні країни, згодом "перемістилася" на центральні регіони.

Також у ПС попередили, що на Донеччині є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Крім того, пізніше жителів Одеської області через загрозу закликали залишатися у притулку.

Станом на сьогодні тривоги оголошено у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській, Донецькій, Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій, Київській області, а також у Києві.

Скасування тривог

Близько половини сьомої ранку послідували повітряні тривоги в областях України.

У Повітряних силах заявили про відміну ракетної небезпеки.

Повітряні удари РФ по Україні вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.

Так, за даними військових, з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні, й розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни - о 02.20.

У регіонах працювала протиповітряна оборона, збиваючи ворожі цілі.

У ніч на 24 червня пролунали вибухи у Києві, а також у Дніпрі, Кривому Розі та Харкові.

Як заявив начальник Київської МВА Сергій Попко, у повітряному просторі біля столиці ППО збило понад 20 ворожих ракет.