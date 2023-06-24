В Украине - снова воздушные тревоги из-за ракетной опасности. Есть угроза баллистики

Во многих областях Украины опять зазвучали сигналы об угрозе вражеских ударов с воздуха утром в субботу, 24 июня, после ночной российской воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Так, военные предупреждают украинцев о ракетной опасности. Сначала она была зафиксирована на юге страны, позже "переместилась" на центральные регионы.
Также в ВС предупредили, что в Донецкой области есть угроза применения врагом баллистического вооружения.
Кроме того, позже жителей Одесской области из-за угрозы призвали оставаться в укрытиях.
По состоянию на сейчас тревоги обїявлены в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Черкасской, Донецкой, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской области, а также в Киеве.
Около половины седьмого утра последовали отмены воздушных тревог в областях Украины.
В Воздушных силах заявили об отмене ракетной опасности.
Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.
Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.
В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.
В ночь на 24 июня прозвучали взрывы в Киеве, а также в Днепре, в Кривом Роге и в Харькове.
Как заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в воздушном пространстве около столицы ПВО сбила более 20 вражеских ракет.
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