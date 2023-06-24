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В Украине - снова воздушные тревоги из-за ракетной опасности. Есть угроза баллистики

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины утром 24 июня (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во многих областях Украины опять зазвучали сигналы об угрозе вражеских ударов с воздуха утром в субботу, 24 июня, после ночной российской воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Так, военные предупреждают украинцев о ракетной опасности. Сначала она была зафиксирована на юге страны, позже "переместилась" на центральные регионы.

Также в ВС предупредили, что в Донецкой области есть угроза применения врагом баллистического вооружения.

Кроме того, позже жителей Одесской области из-за угрозы призвали оставаться в укрытиях.

По состоянию на сейчас тревоги обїявлены в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Черкасской, Донецкой, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской области, а также в Киеве.

Отмены тревог

Около половины седьмого утра последовали отмены воздушных тревог в областях Украины.

В Воздушных силах заявили об отмене ракетной опасности.

Воздушные удары РФ по Украине ночью 24 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.

В ночь на 24 июня прозвучали взрывы в Киеве, а также в Днепре, в Кривом Роге и в Харькове.

Как заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в воздушном пространстве около столицы ПВО сбила более 20 вражеских ракет.

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