ua ru
Сб, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі пролунали вибухи. Працбє ППО

Новость на русском →
Дніпро, Субота 24 червня 2023 03:05
У Дніпрі пролунали вибухи. Працбє ППО Фото: вибухи у Дніпрі пролунали 24 червня, в області працює ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі почулися звуки вибухів у ніч 24 червня, на тлі оголошеної масштабної повітряної тривоги. В області працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Звуки вибухів пролунали близько 02.40. Приблизно за годину до цього у місті та області залунали сигнали повітряної тривоги.

У командуванні Повітряних сил заявили, що в Дніпропетровській області працює ППО. Також військові попереджали про загрозу ворожих атак із використанням ударних дронів та ракет.

Також мешканців Дніпропетровської області закликали не ігнорувати повітряну тривогу, залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Вибух воздушная тревога
NEWS
Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки
Доручив звільнити одеського "воєнкома" й не тільки: Зеленський провів засідання Ставки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени