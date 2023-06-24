У Дніпрі пролунали вибухи. Працбє ППО
У Дніпрі почулися звуки вибухів у ніч 24 червня, на тлі оголошеної масштабної повітряної тривоги. В області працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Звуки вибухів пролунали близько 02.40. Приблизно за годину до цього у місті та області залунали сигнали повітряної тривоги.
У командуванні Повітряних сил заявили, що в Дніпропетровській області працює ППО. Також військові попереджали про загрозу ворожих атак із використанням ударних дронів та ракет.
Також мешканців Дніпропетровської області закликали не ігнорувати повітряну тривогу, залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".
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