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У Кривому Розі пролунали вибухи

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Кривий Ріг, Субота 24 червня 2023 03:36
У Кривому Розі пролунали вибухи Фото: вибух у Кривому Розі пролунав уночі 24 червня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі пролунали звуки вибухів у ніч проти 24 червня, на тлі повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Вибухи в місті пролунали близько пів на четверту ночі.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет.", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на Дніпропетровщині працює протиповітряна оборона.

Повітряна атака вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет.

Так, за даними військових, з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні і розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни - о 02.20.

Ніч пролунали вибухи не лише у столиці, а також у Дніпрі та Харкові. В областях працює ППО.

Зазначимо, що перед цим у п'ятницю було оголошено чотири повітряні тривоги за день, крайня - близько 23:00, але тривала вона не довго. Крім того, у Повітряних силах повідомляли про пуск крилатих ракет .

Нагадаємо, що раніше остання повітряна атака РФ по Україні була в ніч проти 22 червня. Тоді РФ запустила по Україні 3 крилатих ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" і 4 дрони-камікадзе "Шахед" . Силам ППО вдалося збити 3 ворожі дрони.

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Кривий Ріг Вибух воздушная тревога
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