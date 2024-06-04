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В Україні знову почались аварійні відключення світла: які області у списку

Ілюстративне фото: у Сумській області ввели аварійне відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні ввечері вівторка, 4 червня, у деяких областях знову запроваджено графіки аварійних відключень.

Відключення у Сумах та області

Як повідомили у міськраді Сум, станом на 22:00 за вказівкою "Укренерго" на території Сумської області аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг.

Перевірити свою чергу відключень (ввівши власну адресу) можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" у момент відключення.

"Вашу чергу та причину знеструмлення покаже лише в той час, коли у вас немає світла. Фахівці АТ "Сумиобленерго" роблять усе можливе для стабілізації ситуації", - сказано у повідомленні.

Відключення у Львівській області

За слвоами Козицього, через перевищення лімітів споживання електроенергії, НЕК "Укренерго" дала розпорядження запровадити у Львівській області графіки аварійних відключень.

Відключення світла в Україні

Сьогодні по всій території України були введені графіки відключення світла. Але через високий попит було перевищено встановлені ліміти споживання, тому в шести областях та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Окрім того, в "Укренерго" попереджали про можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

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