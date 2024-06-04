Не тільки в Києві. В областях почали вводити екстрені відключення світла

Слідом за столицею в низці областей України також ввели екстрені графіки відключень світла.

Детальніше про те, в яких областях України застосовані екстрені відключення, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Київській та Донецькій областях, - повідомили в ДТЕК.

Водночас за даними "Суспільного", аварійні відключення застосовані в Харкові та області.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в обʼєднаній енергосистемі України наразі фіксується значний дефіцит потужності через пошкодження російським агресором об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Тому сьогодні, за наказом НЕК Укренерго, з 14.49 по всій Кіровоградській області запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання", - сказав він.

Крім того, графіки спеціальні графіки аварійних відключень будуть застосовані в Миколаївській та Закарпатській областях.

Зауважимо, що спеціальний графік аварійних відключень - це різновид відключень, який застосовується за наказом НЕК Укренерго, коли ситуація в енергосистемі надзвичайно критична.