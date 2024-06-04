Графіки не працюють. У Києві ввели екстрені відключення світла
У Києві сьогодні, 4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.
"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - написав Коваленко.
Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.
Що відомо про ситуацію з електроенергією
Нагадаємо, що головна причина застосування відключень по країні - це наслідки вже шести ракетних ударів Росії по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Як пояснюють енергетики, для подолання дефіциту залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає. Тому "Укренерго" застосовує заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
При цьому сьогодні дефіцит в енергосистемі став ще більшим, ніж вчора. Причиною тому є зростання споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн ЄС.
Зауважимо, що завданням "Укренерго" є доведення лімітів до різних регіонів, які вже формують графіки відключень. Окремо про кожну область та де знайти графіки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.