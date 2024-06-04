ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Графіки не працюють. У Києві ввели екстрені відключення світла

Київ, Вівторок 04 червня 2024 14:45
UA EN RU
Графіки не працюють. У Києві ввели екстрені відключення світла Фото: в Києві запровадили екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 4 червня застосовують екстрені відключення світла. Графіки планових відключень наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго" дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - написав Коваленко.

Зауважимо, ще вчора жителів столиці попереджали, що для міста збільшився дефіцит електроенергії. А тому на сьогодні були заплановані більші, ніж вчора, обмеження при відключеннях світла, зокрема із залученням "світло-сірої" зони з графіків.

Що відомо про ситуацію з електроенергією

Нагадаємо, що головна причина застосування відключень по країні - це наслідки вже шести ракетних ударів Росії по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Як пояснюють енергетики, для подолання дефіциту залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але через масштабність пошкоджень цього не вистачає. Тому "Укренерго" застосовує заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

При цьому сьогодні дефіцит в енергосистемі став ще більшим, ніж вчора. Причиною тому є зростання споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн ЄС.

Зауважимо, що завданням "Укренерго" є доведення лімітів до різних регіонів, які вже формують графіки відключень. Окремо про кожну область та де знайти графіки РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни