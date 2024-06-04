RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине снова начались аварийные отключения света: какие области в списке

Иллюстративное фото: в Сумской области ввели аварийное отключение света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером вторника, 4 июня, в некоторых областях снова введены графики аварийных отключений.

Отключение в Сумах и области

Как сообщили в горсовете Сум, по состоянию на 22:00 по указанию "Укрэнерго" на территории Сумской области аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей .

Проверить свою очередь отключений (введя свой адрес) можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям"-"Отключение" в момент отключения.

"Вашу очередь и причину обесточивания покажет только в то время, когда у вас нет света. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" делают все возможное для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Отключение во Львовской области

По словам Козица, из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" дала распоряжение ввести во Львовской области графики аварийных отключений.

Отключение света в Украине

Сегодня на всей территории Украины были введены графики отключения света. Но из-за высокого спроса были превышены установленные лимиты потребления, поэтому в шести областях и в Киеве были введены аварийные отключения света.

Кроме того, в "Укрэнерго" предупреждали о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеУкрэнергоБлэкаутГрафик отключения света