UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні знову масштабна тривога: злетів російський МіГ-31К

Фото: ворожий літак запускає ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 липня, в Україні вкотре оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Про масштабну тривогу стало відомо о 23:08. У ПС зазначили, через зліт МіГ-31К існує ракетна небезпека для всієї України.

Ворожий літак піднявся у небо з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).

Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА було зафіксовано на межі Чернігівської та Київської областей. Дрони рухались у напрямку Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні