В Украине снова масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, вражеские БпЛА были зафиксированы на границе Черниговской и Киевской областей. Дроны двигались в направлении Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве прогремели взрывы. В столице работали силы ПВО.

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