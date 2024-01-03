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В Україні знову фіксують стрімке зростання споживання електроенергії

Фото: в Україні знову фіксують стрімке зростання споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 3 січня, стрімко зростає споживання електроенергії. Українців попросили дотримуватися низки правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

За інформацією компанії, споживання зростає через початок робочого тижня та поновлення ділової активності після свят. Також причиною є похолодання у всій країні.

"Сьогодні ранковий максимум споживання о 10:40 був на 8% більшим за відповідний показник учора 2 січня. Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, що може призвести до технологічних порушень", - уточнюють в "Укренерго".

Для того щоб допомогти енергосистемі працювати в таких умовах, українців просять виконувати прості правила:

  • вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикайте вдома кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральна машина та праска). А на роботі, в обідню перерву, не включайте разом чайник та мікрохвильову піч;
  • вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря у приміщенні комфортна;
  • витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили гаджети.

Пошкодження електромереж 2 січня

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок такого обстрілу в Київській області та Києві було порушено електропостачання.

Енергетики розповіли про те, що в Київській області через атаку пошкоджено електромережі. Світло у регіоні вже відновили.

Нагадаємо, раніше українцям порадили вимикати низку електронних приладів, щоб не переплачувати за світло.

 

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