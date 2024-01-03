В Украине снова фиксируют стремительный рост потребления электроэнергии

В Украине сегодня, 3 января, стремительно растет потребление электроэнергии. Украинцев попросили соблюдать ряд правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.
По информации компании, потребление растет из-за начала рабочей недели и возобновления деловой активности после праздников. Также причиной является похолодание по всей стране.
"Сегодня утренний максимум потребления в 10:40 был на 8% больше соответствующего показателя вчера 2 января. Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, что может привести к технологическим нарушениям", - уточняют в "Укрэнерго".
Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в таких условиях, украинцев просят выполнять простые правила:
Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В результате такого обстрела в Киевской области и Киеве было нарушено электроснабжение.
Энергетики рассказали о том, что в Киевской области из-за атаки повреждены электросети. Свет в регионе уже восстановили.
Напомним, ранее украинцам посоветовали выключать ряд электронных приборов, чтобы не переплачивать за свет.
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