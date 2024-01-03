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В Украине снова фиксируют стремительный рост потребления электроэнергии

Фото: в Украине снова фиксируют стремительный рост потребления электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 3 января, стремительно растет потребление электроэнергии. Украинцев попросили соблюдать ряд правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.

По информации компании, потребление растет из-за начала рабочей недели и возобновления деловой активности после праздников. Также причиной является похолодание по всей стране. 

"Сегодня утренний максимум потребления в 10:40 был на 8% больше соответствующего показателя вчера 2 января. Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, что может привести к технологическим нарушениям", - уточняют в "Укрэнерго". 

Для того, чтобы помочь энергосистеме работать в таких условиях, украинцев просят выполнять простые правила:

  • выключите "лишний" свет в помещениях;
  • не включайте дома несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновку;
  • выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна;
  • вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

Повреждение электросетей 2 января

Напомним, 2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

В результате такого обстрела в Киевской области и Киеве было нарушено электроснабжение. 

Энергетики рассказали о том, что в Киевской области из-за атаки повреждены электросети. Свет в регионе уже восстановили. 

Напомним, ранее украинцам посоветовали выключать ряд электронных приборов, чтобы не переплачивать за свет. 

 

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