ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знизився рівень злочинності, але є і погана новина

Україна, Четвер 28 вересня 2023 13:20
UA EN RU
В Україні знизився рівень злочинності, але є і погана новина Фото: голова МВС України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15%", - розповів він.

Водночас Клименко зазначив, що спостерігається ріст шахрайств. Тому, наразі проходить розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Крім цього, посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

Ще одним викликом, за словами голови МВС, є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Тому, разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%. Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України шахраї в Україні мошенническая схема
NEWS
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних