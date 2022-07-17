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В МВД прогнозируют рост уровня преступности в Украине после войны: в чем причина

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 июля 2022 15:43
В МВД прогнозируют рост уровня преступности в Украине после войны: в чем причина Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом после войны нас ожидает рост уровня преступности и мы к этому готовимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в интервью Укринформу.

Он пояснил, если следовать мировым трендам, а также украинскому опыту 2014-2015 годов, то впереди Украину ждет рост уровня преступности.

"И это является нашим общим вызовом. И я говорю не только о системе МВД, я говорю обо всех нас, как об украинском обществе в целом. Ведь достойный ответ этому может дать каждый из нас совместно с правоохранительными органами. Мы видим, как собираются украинцы во время общих вызовов, как мы вместе с ними противодействуем ДРГ и как противодействуем российскому вторжению", - рассказал Енин.

По его словам МВД, как центральный орган исполнительной власти, уже готовится к этому вызову.

"На выполнение поручения президента, прорабатываем модальности деятельности органов полиции и направления ее фокуса именно на наиболее насущные вызовы и угрозы, перед которыми мы появимся в послевоенный период", - подытожил Енин.

Напомним, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский уже заявлял, что у каждого украинца дома должно быть оружие для защиты.

Также стало известно, что согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников.

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Министерство внутренних дел Украины
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