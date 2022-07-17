В МВД прогнозируют рост уровня преступности в Украине после войны: в чем причина

В Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом после войны нас ожидает рост уровня преступности и мы к этому готовимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в интервью Укринформу.

Он пояснил, если следовать мировым трендам, а также украинскому опыту 2014-2015 годов, то впереди Украину ждет рост уровня преступности.

"И это является нашим общим вызовом. И я говорю не только о системе МВД, я говорю обо всех нас, как об украинском обществе в целом. Ведь достойный ответ этому может дать каждый из нас совместно с правоохранительными органами. Мы видим, как собираются украинцы во время общих вызовов, как мы вместе с ними противодействуем ДРГ и как противодействуем российскому вторжению", - рассказал Енин.

По его словам МВД, как центральный орган исполнительной власти, уже готовится к этому вызову.

"На выполнение поручения президента, прорабатываем модальности деятельности органов полиции и направления ее фокуса именно на наиболее насущные вызовы и угрозы, перед которыми мы появимся в послевоенный период", - подытожил Енин.

Напомним, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский уже заявлял, что у каждого украинца дома должно быть оружие для защиты.

Также стало известно, что согласно опросам Социологической группы "Рейтинг", в Украине впервые стало больше сторонников права на оружие, чем противников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.