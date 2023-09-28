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В Украине снизился уровень преступности, но есть и плохая новость

Украина, Четверг 28 сентября 2023 13:20
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В Украине снизился уровень преступности, но есть и плохая новость Фото: глава мвд Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время наблюдается рост случаев мошенничеств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"По всем основным видам преступлений ситуация контролируемая. Если сравнивать начало широкомасштабной войны с сегодняшним днем, то количество основных преступлений упало на 10-15%", - рассказал он.

В то же время Клименко отметил, что наблюдается рост мошенничеств. Поэтому сейчас проходит расширение подразделений киберполиции и уголовного анализа. Кроме того, усиливается обмен информацией с соответствующими подразделениями СБУ.

Еще одним вызовом, по словам главы МВД, есть борьба с распространением наркотиков. Поэтому вместе с партнерами обновили подразделение департамента борьбы с наркопреступностью.

Уровень преступности в Украине во время войны

С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%. В то же время ранее в МВД отмечали, что в Украине увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и угоном транспорта. В целом же после войны ожидается рост уровня преступности в Украине.

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