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Хмара: вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди"

14:18 30.08.2026 Нд
1 хв
Нові перехоплювачі вже пройшли польові випробування
aimg Марія Науменко aimg Уляна Безпалько
Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (Getty Images)

Проти реактивних "Шахедів" в Україні вже випробували чотири потенційні перехоплювачі. Тепер Міноборони планує якнайшвидше масштабувати їх виробництво.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів журналістам, передає РБК-Україна.

"Триває пошук протидії реактивним безпілотникам. Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди". По них уже проведені польові випробування", - розповів міністр.

За його словами, наразі головне завдання полягає в тому, щоб максимально швидко довести ці розробки до необхідного рівня.

Після цього Україна планує масштабувати виробництво нових перехоплювачів. Йдеться про випуск тисяч одиниць.

"Завдання - максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до тисяч одиниць", - зазначив Хмара.

Нагадуємо, Росія нарощує застосування реактивних "Шахедів" проти України. За словами позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, у липні РФ запустила близько 1500 таких дронів, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ дрібну кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає.

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