Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"

"Продолжается поиск противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть потенциальные четыре перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", - рассказал министр.

По его словам, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы максимально быстро довести эти разработки до необходимого уровня.

После этого Украина планирует масштабировать производство новых перехватчиков. Речь идет о выпуске тысяч единиц.

"Задача – максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", – отметил Хмара.