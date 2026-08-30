RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"

14:18 30.08.2026 Вс
1 мин
Новые перехватчики уже прошли полевые испытания
aimg Мария Науменко aimg Ульяна Безпалько
Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (Getty Images)

Против реактивных "Шахедов" в Украине уже опробовали четыре потенциальных перехватчика. Теперь Минобороны планирует как можно быстрее масштабировать их производство.

Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал журналистам, передает РБК-Украина.

"Продолжается поиск противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть потенциальные четыре перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания", - рассказал министр.

По его словам, в настоящее время главная задача состоит в том, чтобы максимально быстро довести эти разработки до необходимого уровня.

После этого Украина планирует масштабировать производство новых перехватчиков. Речь идет о выпуске тысяч единиц.

"Задача – максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", – отметил Хмара.

Напомним, Россия наращивает применение реактивных "Шахедов" против Украины. По словам внештатного советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, в июле РФ запустила около 1500 таких дронов, а в августе их количество уже превысило 2500.

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, Россия запускает в Киев мелкое количество реактивных дронов волнами, чтобы парализовать столицу. На большое количество дронов ресурса у врага нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против УкраиныДрони