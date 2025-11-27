UA

В Україні знайшли спосіб покращити зв'язок під час блекауту: що відомо

Фото: громади можуть офіційно підтримувати мобільний зв'язок (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє громадам підключати свої генератори до базових станцій мобільного зв’язку та допомагати операторам утримувати мережу під час блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Зміни передбачають три основні моделі співпраці операторів з місцевою владою:

  • під’єднання базових станцій до комунальних або приватних генераторів, які мають громади;

  • надання персоналу для заправки та запуску генераторів, якщо оператори не справляються своїми силами; 

  • дозвіл операторам розміщувати свої генератори на комунальних об’єктах без зайвої бюрократії та передачі майна. 

У результаті - оператори отримують логістичну підтримку під час масштабних блекаутів, а громади - стабільний зв’язок для мешканців та компенсацію своїх витрат на пальне, обслуговування і ремонт. 

Той новий механізм має стати особливо важливим, оскільки операторам у разі масштабних відключень необхідно обслуговувати тисячі базових станцій одночасно - тепер громади зможуть допомогти у цьому.

Ініціатива є частиною проєкту "Генератор зв’язку", який залучає бізнес та громадян із генераторами до підтримки мобільного зв’язку у критичні моменти.

Подібні рішення допомагають забезпечити можливість виклику швидкої, зв’язку з рідними чи доступу до екстрених повідомлень навіть під час тривалих знеструмлень.

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Також в матеріалі РБК-Україна читайте про готовність енергетики до російських атак.

