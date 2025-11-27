В Украине нашли способ улучшить связь во время блэкаута: что известно

Изменения предусматривают три основные модели сотрудничества операторов с местными властями:

подключение базовых станций к коммунальным или частным генераторам, которые имеют общины;

предоставление персонала для заправки и запуска генераторов, если операторы не справляются своими силами;

разрешение операторам размещать свои генераторы на коммунальных объектах без лишней бюрократии и передачи имущества.

В результате - операторы получают логистическую поддержку во время масштабных блэкаутов, а громады - стабильную связь для жителей и компенсацию своих расходов на топливо, обслуживание и ремонт.

Этот новый механизм должен стать особенно важным, поскольку операторам в случае масштабных отключений необходимо обслуживать тысячи базовых станций одновременно - теперь громады смогут помочь в этом.

Инициатива является частью проекта "Генератор связи", который привлекает бизнес и граждан с генераторами к поддержке мобильной связи в критические моменты.

Подобные решения помогают обеспечить возможность вызова скорой, связи с родными или доступа к экстренным сообщениям даже во время длительных обесточиваний.