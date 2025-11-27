RU

Экономика Авто Tech

В Украине нашли способ улучшить связь во время блэкаута: что известно

Фото: общины могут официально поддерживать мобильную связь (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет общинам подключать свои генераторы к базовым станциям мобильной связи и помогать операторам удерживать сеть во время блэкаутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Изменения предусматривают три основные модели сотрудничества операторов с местными властями:

  • подключение базовых станций к коммунальным или частным генераторам, которые имеют общины;

  • предоставление персонала для заправки и запуска генераторов, если операторы не справляются своими силами;

  • разрешение операторам размещать свои генераторы на коммунальных объектах без лишней бюрократии и передачи имущества.

В результате - операторы получают логистическую поддержку во время масштабных блэкаутов, а громады - стабильную связь для жителей и компенсацию своих расходов на топливо, обслуживание и ремонт.

Этот новый механизм должен стать особенно важным, поскольку операторам в случае масштабных отключений необходимо обслуживать тысячи базовых станций одновременно - теперь громады смогут помочь в этом.

Инициатива является частью проекта "Генератор связи", который привлекает бизнес и граждан с генераторами к поддержке мобильной связи в критические моменты.

Подобные решения помогают обеспечить возможность вызова скорой, связи с родными или доступа к экстренным сообщениям даже во время длительных обесточиваний.

 

Напомним, ранее Кабмин запустил координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Также в материале РБК-Украина читайте о готовности энергетики к российским атакам.

