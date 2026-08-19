В Україні значно зростуть виплати людям з інвалідністю: нові суми та умови

Зміни передбачають, що розмір підтримки вираховуватимуть від базової величини, розмір якої з 2027 року будуть визначати в законі про Державний бюджет на відповідний рік. При цьому він не може бути меншим, ніж 4 тисячі гривень.

Так, документ в рази збільшує виплати для родин, в яких виховують дітей з інвалідністю.

Якщо раніше такі сім'ї могли претендувати на суму від 3000 до 8000 гривень, то тепер фінансова підтримка зросте від 20 тисяч до 71 тисячі гривень щомісяця.

Надбавка на догляд за дитиною I групи інвалідності підгрупи А (коли людина фактично не здатна до самообслуговування) становитиме щонайменше 8 тисяч гривень, а підгрупи Б (із частковою здатністю до обслуговування) - принаймні 4 тисячі гривень.

Якщо ж діти з інвалідністю є сиротами або позбавлені батьківського піклування, кошти їм виплачуватимуть на особисті рахунки:

10% - на поточний для особистих потреб;

90% - на депозитний рахунок.

Коли дитині виповниться 14 років, вона зможе розпоряджатися грошима на поточному рахунку, а накопичені виплати використає для початку самостійного життя.

Державну допомогу додатково збільшать на 50% від основної, якщо інвалідність дитини пов'язана з пораненнями або іншими ушкодженнями через вибухонебезпечні предмети.

Якщо дитина має право на пенсію через втрату годувальника, то зможе одночасно отримувати і державну соціальну допомогу через інвалідність.

Крім того, закон запроваджує комбіновану соціальну послугу раннього втручання. Вона передбачає, що фахівці допомагатимуть родині в соціальній, освітній, медичній та інших сферах, аби мінімізування вплив порушень на щоденне життя дитини.

Наприклад, спеціалісти навчатимуть батьків, консультуватимуть щодо догляду за малюком, його розвитку, соціалізації та адаптації до життя.

Скористатися можливістю зможуть сім'ї з дітьми від народження до чотирьох років.

Також з 2027 року впродовж наступних п'яти років держава фінансуватиме низку послуг:

супровід під час інклюзивного навчання;

комплексний розвиток і догляд дітей з інвалідністю;

тимчасовий відпочинок для батьків або людей, які їх замінюють.

Законопроєкт підвищує розміри виплат для дорослих людей з інвалідністю з дитинства:

I група - не менше 8 тисяч гривень;

II група - не менше 4 тисяч гривень;

III група - не менше 3 тисяч гривень.

Крім того, для підгрупи А надбавка становитиме принаймні 8 тисяч гривень, а підгрупи Б - 4 тисяч гривень.

Якщо одинокі люди з інвалідністю з дитинства II або III груп потребують постійного догляду, їм виплачуватимуть надбавку у розмірі мінімально 3 тисяч гривень.