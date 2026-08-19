RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине значительно возрастут выплаты людям с инвалидностью: новые суммы и условия

15:15 19.08.2026 Ср
3 мин
Кто сможет получать до 71 тысяч гривен ежемесячно?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Рада поддержала увеличение выплат детям и взрослым с инвалидностью (Getty Images)

Верховная Рада в целом поддержала законопроект №14191, который повышает выплаты и усиливает социальные гарантии для семей с детьми с инвалидностью, а также взрослых с детством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Изменения предполагают, что размер поддержки будет вычисляться от базовой величины, размер которой с 2027 года будут определять в законе о Государственном бюджете на соответствующий год. При этом он не может быть меньше 4 тысяч гривен.

Да, документ в разы увеличивает выплаты для семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью.

Если раньше такие семьи могли претендовать на сумму от 3000 до 8000 гривен, то теперь финансовая поддержка вырастет от 20 тысяч до 71 тысяч гривен ежемесячно .

Надбавка по уходу за ребенком I группы инвалидности подгруппы А (когда человек фактически не способен к самообслуживанию) будет составлять не менее 8 тысяч гривен , а подгруппы Б (с долевой способностью к обслуживанию) - по крайней мере 4 тысячи гривен .

Если же дети с инвалидностью являются сиротами или лишены родительской опеки, средства им будут выплачиваться на личные счета:

  • 10% - на текущий для личных нужд;
  • 90% - на депозитный счет.

Когда ребенку исполнится 14 лет, он сможет распоряжаться деньгами на текущем счете, а накопленные выплаты использует для начала самостоятельной жизни.

Государственную помощь дополнительно увеличат на 50% от основной, если инвалидность ребенка связана с ранениями или другими повреждениями из-за взрывоопасных предметов.

Если ребенок имеет право на пенсию из-за потери кормильца, то сможет одновременно получать и государственную социальную помощь по инвалидности.

Кроме того, закон вводит комбинированную социальную услугу раннего вмешательства. Она предполагает, что специалисты будут помогать семье в социальной, образовательной, медицинской и других областях, чтобы минимизировать влияние нарушений на повседневную жизнь ребенка.

Например, специалисты будут обучать родителей, консультировать по уходу за малышом, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Воспользоваться возможностью могут семьи с детьми от рождения до четырех лет.

Также с 2027 года в течение следующих пяти лет государство будет финансировать ряд услуг:

  • сопровождение во время инклюзивного обучения;
  • комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью;
  • временный отдых для родителей или людей, их заменяющих.

Законопроект повышает размеры выплат для взрослых людей с инвалидностью с детства:

  • I группа - не менее 8 тысяч гривен;
  • II группа - не менее 4 тысяч гривен;
  • III группа - не менее 3 тысяч гривен.

Кроме того, для подгруппы А надбавка будет составлять как минимум 8 тысяч гривен , а подгруппы Б - 4 тысячи гривен .

Если одинокие люди с инвалидностью с детства II или III групп нуждаются в постоянном уходе, им будут выплачивать надбавку в размере минимально 3 тысяч гривен .

Напомним, 29 июля Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту повторно рассмотреть во втором чтении законопроект №14191.

Документ комплексно изменяет подход к поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство социальной политикиВерховная радаВыплатыСоциальная помощьДети