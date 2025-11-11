В Україні змінюють систему створення підручників для шкіл: як це працюватиме тепер

Новий центр і оновлений підхід

На базі Інституту модернізації змісту освіти створюють Центр забезпечення освіти (ЦЗО). Він відповідатиме за контрактування й виконання вимог щодо доставлення підручників до шкіл. Раніше ці функції виконував ІМЗО.

Цього року в Україні вже випробували новий механізм - доставлення підручників безпосередньо видавництвами. Попри деякі технічні труднощі, 90% шкіл висловилися за продовження такої схеми, адже вона прозоріша, швидша й значно зручніша.

Нові правила і дворічний цикл

Міністерство освіти і науки запроваджує дворічний цикл створення підручників, який передбачає обов’язкову річну апробацію в школах. Це дозволить авторам удосконалити матеріали, враховуючи відгуки педагогів.

За словами МОН, 87% учителів, які брали участь у торішній апробації, зазначили, що цей процес підвищує якість навчальних матеріалів.

Грифування, експертиза і підготовка авторів

З березня 2026 року набудуть чинності оновлені правила експертизи та грифування навчальної літератури, які синхронізують процеси оцінювання та апробації.

Також запрацювала Школа авторів підручників, у якій уже навчаються понад 570 учасників. Паралельно триває підготовка експертів і галузевих груп, які перевіряють навчальну літературу.

Освіта для життя

Як наголосили в МОН, зміна підходів до створення підручників є частиною ширшої політики "Освіта для життя", що передбачає глибшу модернізацію змісту освіти, розвиток профільного навчання та формування навичок, потрібних у сучасному світі.