В Украине меняют систему создания учебников для школ: как это будет работать теперь

В Украине реформируют систему создания и доставки школьных учебников. Правительство приняло решение о создании Центра обеспечения образования, который будет отвечать за контракты и логистику, а сам процесс создания учебников станет более прозрачным и качественным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в Facebook.
На базе Института модернизации содержания образования создают Центр обеспечения образования (ЦЗО). Он будет отвечать за контрактирование и выполнение требований по доставке учебников в школы. Ранее эти функции выполнял ИМЗО.
В этом году в Украине уже испытали новый механизм - доставку учебников непосредственно издательствами. Несмотря на некоторые технические трудности, 90% школ высказались за продолжение такой схемы, ведь она прозрачнее, быстрее и значительно удобнее.
Министерство образования и науки вводит двухлетний цикл создания учебников, который предусматривает обязательную годовую апробацию в школах. Это позволит авторам усовершенствовать материалы, учитывая отзывы педагогов.
По словам МОН, 87% учителей, участвовавших в прошлогодней апробации, отметили, что этот процесс повышает качество учебных материалов.
С марта 2026 года вступят в силу обновленные правила экспертизы и грифования учебной литературы, которые синхронизируют процессы оценивания и апробации.
Также заработала Школа авторов учебников, в которой уже учатся более 570 участников. Параллельно продолжается подготовка экспертов и отраслевых групп, которые проверяют учебную литературу.
Как подчеркнули в МОН, изменение подходов к созданию учебников является частью более широкой политики "Образование для жизни", предусматривающей более глубокую модернизацию содержания образования, развитие профильного обучения и формирование навыков, необходимых в современном мире.
