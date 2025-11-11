RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине меняют систему создания учебников для школ: как это будет работать теперь

Что изменится в сфере создания школьных учебников (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине реформируют систему создания и доставки школьных учебников. Правительство приняло решение о создании Центра обеспечения образования, который будет отвечать за контракты и логистику, а сам процесс создания учебников станет более прозрачным и качественным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой в Facebook.

Новый центр и обновленный подход

На базе Института модернизации содержания образования создают Центр обеспечения образования (ЦЗО). Он будет отвечать за контрактирование и выполнение требований по доставке учебников в школы. Ранее эти функции выполнял ИМЗО.

В этом году в Украине уже испытали новый механизм - доставку учебников непосредственно издательствами. Несмотря на некоторые технические трудности, 90% школ высказались за продолжение такой схемы, ведь она прозрачнее, быстрее и значительно удобнее.

Новые правила и двухлетний цикл

Министерство образования и науки вводит двухлетний цикл создания учебников, который предусматривает обязательную годовую апробацию в школах. Это позволит авторам усовершенствовать материалы, учитывая отзывы педагогов.

По словам МОН, 87% учителей, участвовавших в прошлогодней апробации, отметили, что этот процесс повышает качество учебных материалов.

Грифование, экспертиза и подготовка авторов

С марта 2026 года вступят в силу обновленные правила экспертизы и грифования учебной литературы, которые синхронизируют процессы оценивания и апробации.

Также заработала Школа авторов учебников, в которой уже учатся более 570 участников. Параллельно продолжается подготовка экспертов и отраслевых групп, которые проверяют учебную литературу.

Образование для жизни

Как подчеркнули в МОН, изменение подходов к созданию учебников является частью более широкой политики "Образование для жизни", предусматривающей более глубокую модернизацию содержания образования, развитие профильного обучения и формирование навыков, необходимых в современном мире.

Читайте также о том, что в Украине подвели итоги реализации проекта "Образовательная безбарьерность", действующего в рамках Национальной стратегии до 2030 года. В 2025 году создали новые детсады, модернизировали учреждения профессионального и высшего образования, а также открыли центры поддержки для студентов и ветеранов.

Ранее мы писали о том, что Государственная служба качества образования Украины обнародовала перечень высших учебных заведений по степени риска на 2025/2026 учебный год. Определение уровня риска осуществляется для контроля качества образовательной деятельности учреждений.

