В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять

Шмигаль зазначив, що у зв’язку із масованими атаками Росії по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків", - зазначив міністр.

За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом: