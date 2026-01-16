В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять

Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що у зв’язку із масованими атаками Росії по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.
"На мене як на Першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків", - зазначив міністр.
За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом:
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що комендантську годину в деяких містах і громадах країни можуть скасувати через складну ситуацію після настання сильних морозів і російських ударів.
Крім того, Зеленський заявив, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Своєю чергою міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас, за його словами, можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.
Як зазначила прем'єр Юлія Свириденко, комендантську годину можуть послабити на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.