В Україні змінюють правила для домашнього інтернету: що треба знати

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Спрощення процедур: НКРЕКП схвалила проєкт, що дозволить підключати малопотужне обладнання (роутери, оптичні термінали, сигналізацію) без облаштування окремих вузлів обліку.

НКРЕКП схвалила проєкт, що дозволить підключати малопотужне обладнання (роутери, оптичні термінали, сигналізацію) без облаштування окремих вузлів обліку. Збільшення потужності: Допустиму потужність таких електроустановок планують підвищити втричі - з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Допустиму потужність таких електроустановок планують підвищити втричі - з 0,1 кВт до 0,3 кВт. Мета змін: Забезпечення стабільного зв'язку та доступу до інтернету для населення під час повітряних тривог та перебоїв з електропостачанням.

Забезпечення стабільного зв'язку та доступу до інтернету для населення під час повітряних тривог та перебоїв з електропостачанням. Прозорість розрахунків: Постанова також удосконалює порядок визначення споживання електроенергії для таких пристроїв та строки виплат для власників домашніх сонячних станцій ("зелений" тариф).

Постанова також удосконалює порядок визначення споживання електроенергії для таких пристроїв та строки виплат для власників домашніх сонячних станцій ("зелений" тариф). Наступний крок: Проєкт буде оприлюднений на офіційному сайті НКРЕКП для громадського обговорення та отримання пропозицій.

Регулятор (НКРЕКП) схвалив проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії. Мета ініціативи - допомогти споживачам залишатися на зв’язку та мати доступ до інтернету під час відключень світла.

Що пропонують змінити:

Проєкт постанови передбачає збільшення допустимої потужності електроустановок, які можна підключати без облаштування окремого вузла обліку - з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Що це дасть споживачам:

Це дозволить без зайвих бюрократичних процедур використовувати пристрої, необхідні для роботи інтернету та безпеки, зокрема:

Роутери;

Оптичні мережеві термінали (ONT);

Системи охоронної сигналізації;

Інші малопотужні пристрої для передачі даних.

Додаткові зміни:

Документ також уточнює порядок визначення обсягів споживання електричної енергії такими установками.

Крім того, проєкт удосконалює механізм розрахунків та строки подання даних щодо виплат приватним домогосподарствам, які користуються "зеленим" тарифом. Це має зробити взаємодію на ринку електроенергії прозорішою.

Наразі проєкт готують до оприлюднення на сайті НКРЕКП, де його зможуть обговорити та внести свої пропозиції всі зацікавлені сторони.