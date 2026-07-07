В Украине меняют правила для домашнего интернета: что нужно знать

Чтобы украинцы имели больше возможностей для поддержания связи при отключении света, государство упрощает требования к домашнему оборудованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Главное:
Регулятор (НКРЭКУ) одобрил проект изменений к Правилам розничного рынка электроэнергии. Цель инициативы - помочь потребителям оставаться на связи и иметь доступ к интернету при отключении света.
Что предлагают изменить:
Проект постановления предусматривает увеличение допустимой мощности электроустановок, которые можно подключать без устройства отдельного узла учета - с 0,1 кВт до 0,3 кВт.
Что это даст потребителям:
Это позволит без лишних бюрократических процедур использовать устройства, необходимые для работы Интернета и безопасности, в частности:
Дополнительные изменения:
Документ также уточняет порядок определения объемов потребления электроэнергии такими установками.
Кроме того, проект совершенствует механизм расчетов и сроки предоставления данных о выплатах частным домохозяйствам, пользующимся "зеленым" тарифом. Это должно сделать взаимодействие на рынке электроэнергии более прозрачным.
Проект готовят к обнародованию на сайте НКРЭКУ, где его смогут обсудить и внести свои предложения все заинтересованные стороны.