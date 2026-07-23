В Україні змінюють правила будівництва дитсадків: що запрацює вже з жовтня

В Україні оновили державні будівельні норми (ДБН) для закладів дошкільної освіти. Вони набудуть чинності вже 1 жовтня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки у Facebook .

Головне: Нові ДБН для дитсадків набудуть чинності з 1 жовтня 2026 рок у;

у; Дозволять проєктувати заклади меншої місткості ;

; Спростять реконструкцію та переобладнання будівель під дитсадки;

та переобладнання будівель під дитсадки; Запровадять сучасні вимоги до безбар'єрності, вентиляції, освітлення та безпеки;

до безбар'єрності, вентиляції, освітлення та безпеки; Для вже готових проєктів передбачено перехідний період.

Що зміниться

Оновлення державних будівельних норм ініціювали Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

Документ має зробити проєктування дитячих садків більш гнучким та адаптованим до нового законодавства у сфері дошкільної освіти.

Зокрема, нові норми передбачають ширше використання багатофункціональних просторів, що спростить будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів, а також переобладнання наявних будівель під дитячі садки.

Крім того, з'явиться можливість проєктувати заклади меншої місткості. Це дасть змогу ефективніше розвивати мережу дитсадків у невеликих громадах і районах із щільною забудовою.

Більше безпеки та безбар'єрності

Оновлені ДБН гармонізували з європейськими підходами до проєктування освітніх закладів.

Нові вимоги комплексно враховують якість повітря та вентиляції, тепловий і акустичний комфорт, безпечне використання скла, облаштування дитячих майданчиків і природне освітлення приміщень.

Також принципи безбар'єрності та універсального дизайну інтегрували до всіх ключових положень документа. Це має забезпечити доступність освітнього середовища для всіх дітей незалежно від їхніх індивідуальних потреб.

Водночас оновлені норми відкривають більше можливостей для застосування сучасних архітектурних рішень, які раніше не мали чіткого нормативного регулювання.

Коли почнуть діяти нові правила

Оновлені державні будівельні норми набудуть чинності 1 жовтня 2026 року. Їх застосовуватимуть під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів дошкільної освіти всіх форм власності.

У МОН звернули увагу, що для проєктів, проєктно-кошторисна документація яких уже готова, діятиме перехідний період.

Якщо до 1 жовтня 2026 року замовник встигне пройти експертизу та отримати дозвіл на початок будівельних робіт, проєкт можна буде реалізовувати за чинними правилами.

Якщо ж дозвіл видадуть після цієї дати, документацію доведеться привести у відповідність до нових державних будівельних норм.