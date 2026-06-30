Лише 55% дітей ходять до садочків, і проблема не в місцях: у МОН назвали причину

В Україні дитячі садки відвідують лише 55% дітей віком до шести років. При цьому головною перепоною для батьків сьогодні є вже не дефіцит місць, а питання безпеки та наявності укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Головне: Низька відвідуваність: Нині в Україні дитячі садки відвідують лише 55% дітей віком до 6 років.

Нині в Україні дитячі садки відвідують лише 55% дітей віком до 6 років. Зміна пріоритетів: Проблема дефіциту місць і черг втратила актуальність - 74% батьків влаштовують дитину в садок менш ніж за місяць.

Проблема дефіциту місць і черг втратила актуальність - 74% батьків влаштовують дитину в садок менш ніж за місяць. Чому відмовляються від садків: Головними причинами невідвідування батьки називають загальну небезпеку та відсутність укриття в закладі.

Головними причинами невідвідування батьки називають загальну небезпеку та відсутність укриття в закладі. Цінність раннього розвитку: За останні два роки частка батьків, які добре розуміють важливість раннього розвитку, зросла з 20% до 57%.

За останні два роки частка батьків, які добре розуміють важливість раннього розвитку, зросла з 20% до 57%. Позитивний ефект: 76% українців помітили чіткі позитивні зміни у поведінці та розвитку своїх дітей після того, як вони почали ходити до дитсадка.

Лише половина дітей відвідує дитсадки

За результатами дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", нині заклади дошкільної освіти відвідують 55% дітей віком від 0 до 6 років.

Найвищий рівень відвідуваності зафіксований серед дітей 5-6 років - 73%. Серед дітей 3-4 років до садочків ходять 69%, тоді як серед малюків до трьох років - лише 15%.

Водночас проблема нестачі місць, яка раніше була однією з ключових, поступово втрачає актуальність. Так, 74% батьків змогли влаштувати дитину до садка менш ніж за місяць, а 82% тих, хто користувався електронною чергою, вважають її ефективною.

Чому діти не ходять у садки

У МОН зазначають, що на тлі скорочення народжуваності дедалі більшого значення набуває безпекова ситуація.

Серед батьків дітей віком 3-6 років 33% назвали головною причиною невідвідування садка саме питання безпеки, ще 13% - відсутність укриття.

Понад половина опитаних (52%) звертає увагу на наявність укриття під час вибору закладу, а для 76% вирішальним фактором залишається близькість дитсадка до дому або роботи.

Батьки дедалі більше цінують садок за розвиток дитини

Опитування також показало, що українці дедалі частіше сприймають дитячий садок не лише як місце догляду, а як простір для розвитку.

За останні два роки частка батьків, які називають ранній розвиток однією з головних причин відвідування садка, зросла з 39% до 49%. Водночас кількість тих, хто добре розуміє важливість раннього розвитку, майже потроїлася - з 20% до 57%.

Найчастіше батьки віддають дітей до садка, щоб вони могли спілкуватися з однолітками (77%), розвиватися (49%) та краще підготуватися до школи (29%).

При цьому 76% батьків відзначили позитивні зміни у розвитку дітей після початку відвідування дошкільного закладу. Найчастіше йдеться про розвиток комунікативних навичок, самостійності та вміння взаємодіяти з іншими людьми.