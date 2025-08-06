В Україні змінюють порядок лікування та реабілітації звільнених з полону: усі нововведення

Обміни полоненими

Під час першого та другого раунду перемовин України та Росії у Стамбулі відбулись домовленості щодо обміну полоненими. Спочатку у форматі "1000 на 1000", а потім про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

До цього українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Однак минулого тижня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з початку дії домовленостей вдалось повернути понад 1000 українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.