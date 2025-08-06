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В Україні змінюють порядок лікування та реабілітації звільнених з полону: усі нововведення

Фото: в Україні змінюють порядок лікування та реабілітації звільнених з полону (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмін за поданням Міністерства оборони ухвалив постанову, яка вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Що передбачає нова постанова:

  • ще більш чіткі вимоги до медогляду колишніх полонених. Завдання – визначити стан здоров’я людини для максимально ефективного лікування;
  • комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб повернути людину до повноцінного життя;
  • розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;
  • посилення соціально-адміністративної складової відновлення.

Окрім того, звільненим з полону українцям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.

"Крім того, на рівні міністерства готуємо відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою. Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід", - зазначив Шмигаль.

Обміни полоненими

Під час першого та другого раунду перемовин України та Росії у Стамбулі відбулись домовленості щодо обміну полоненими. Спочатку у форматі "1000 на 1000", а потім про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

До цього українська сторона заявила, що не розголошуватиме кількість повернутих полонених до завершення всіх обмінів у рамках домовленості.

Однак минулого тижня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з початку дії домовленостей вдалось повернути понад 1000 українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.

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Вторгнення Росії до України