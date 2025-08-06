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В Украине меняют порядок лечения и реабилитации освобожденных из плена: все нововведения

Фото: в Украине меняют порядок лечения и реабилитации освобожденных из плена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабмин по представлению Министерства обороны принял постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию освобожденных из российского плена украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Что предусматривает новое постановление:

  • еще более четкие требования к медосмотру бывших пленных. Задача - определить состояние здоровья человека для максимально эффективного лечения;
  • комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы вернуть человека к полноценной жизни;
  • расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
  • усиление социально-административной составляющей восстановления.

Кроме того, освобожденным из плена украинцам обязательно будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в тех заведениях, где они лечатся.

"Кроме того, на уровне министерства готовим соответствующие изменения в приказы о приравнивании травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя. Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход", - отметил Шмыгаль.

 

Обмены пленными

Во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

До этого украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

Однако на прошлой неделе руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с начала действия договоренностей удалось вернуть более 1000 украинцев.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

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