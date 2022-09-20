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В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку

Новость на русском →
Вівторок 20 вересня 2022 15:48
В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку Фото: в Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні змінять критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта і депутата Верховної ради Ярослава Железняка.

Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Так, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом міністрі.

Як повідомлялося раніше, чоловіки, у яких народилася третя дитина під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.

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