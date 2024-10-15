Не тільки мобілізація. Названо 12 тем, які РФ "качає" проти України в соцмережах

Росія активно використовує Facebook та інші соцмережі для інформаційних атак на Україну. Пропагандисти запускають рекламні кампанії, спрямовані на підрив морального духу українців, поширюючи брехню про ситуацію на фронті, мобілізацію, корупцію тощо.

У ньому були оприлюднені результати дослідження, яке було проведено у протягом березня-листопада 2023 року у співробітництва з Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) з метою продемонструвати найбільш значущі для російської пропаганди теми, якими вона намагається зачепити українців.

Для цього були досліджені дописи та коментарі у Facebook.

Таким чином, за зазначений період всього було виявлено 596 рекламних повідомлень із 396 акаунтів, що таргетували українську аудиторію.

Основна мета цих кампаній, як і зараз, полягає у тому, щоб посіяти паніку і зневіру серед українців.

Фахівці виявили 12 ключових тем, які протягом усього досліджуваного періоду відпрацьовували автори повідомлень, а також зафіксували наративи, в яких росіяни намагалися переконати українців:

Фронт (ситуація в зоні бойових дій, битва за Бахмут, наступ ЗСУ на півдні України); Мобілізація (несправедливість мобілізації, спекуляції на пов’язаних з нею страхах); Захід (недовіра західних партнерів до української влади, наратив про зовнішнє управління, втручання західних країн у внутрішньополітичні справи та військове планування, затримка військової допомоги, зацікавленість Заходу у війні, наявність територіальних претензій у сусідів до України, погане ставлення іноземців до українців); Зброя (погана якість західних озброєнь, недостатня кількість зброї на фронті, неспроможність України виготовляти власну зброю); Корупція (тотальна корумпованість української влади, розкрадання західної допомоги); Влада (некомпетентність української влади, персональні атаки на президента України та його сім’ю, інших представників політичного керівництва, звинувачення у згортанні демократії, конфлікти всередині влади); Енергетика (відключення електроенергії та опалення); Демографія (людські втрати України через війну, небажання біженців повертатися з-за кордону); Деморалізація (спекуляції на регіональних та мовних відмінностях, дискредитація західних цінностей, втрата ціннісних орієнтирів в українському суспільстві, низький бойовий дух ЗСУ, зростання рівня злочинності); Бідність (низький рівень матеріального достатку українців, зокрема, соціально незахищених верств населення); Виплати (фейкові повідомлення про грошову допомогу українцям від уряду, іноземних партнерів або міжнародних організацій); Турбота про військових (байдужість держави до військовослужбовців та їхніх сімей, відсутність належної підтримки поранених).

Дослідники зазначили, що у порівнянні з минулим, Meta, якої у тому числі належить Facebook, вже покращила свої алгоритми для блокування таких рекламних повідомлень та сторінок.

Також у дослідженні зазначається, що ЦЕДЕМ регулярно звертається до Meta щодо видалення шкідливого контенту, що вже призвело до поліпшення алгоритмів соцмереж його для кращого виявлення та видалення.

Однак фахівці зауважили, що додаткові заходи все одно потрібні. Серед пропозицій - посилення перевірок рекламодавців, створення нових інструментів для блокування фейкових акаунтів та підвищення обізнаності користувачів щодо ризиків дезінформації.

Нагадаємо, що 17 вересня, компанія Meta заблокувала на своїх платформах російські державні пропагандистські ЗМІ RT і "Россия сегодня".