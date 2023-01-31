В Україні змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим

Зазначається, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, що беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Наголошується, що рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та бійців, що перебувають поза зоною бойових дій. Воно було ухвалено для дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки та оборони України.

Тепер виплати будуть напряму залежати від районів перебування військових, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони та співробітникам системи МВС змінюється з 1 лютого. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабміну № 168.

Так, підставою для перегляду Порядку стали доручення уряду, що стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки держбюджету. Також бралося до уваги доручення Мінекономіки щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат.

Наголошується, що виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським військових, які воюють з ворогом на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться тільки бійців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Наприклад, наразі усі військові включно зі строковиками та курсантами, у різних областях України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. При цьому бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі у боях з росіянами, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати.

Через це назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

При цьому, щоб підвищити рівень соціального захисту військових та членів їхніх сімей, вже з 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військових так, щоб мінімальний його рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейських Нацполіції - на рівні не менше ніж 17 тисяч гривень.