В Украине изменят порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военным

Отмечается, что размер дополнительного денежного вознаграждения военным, которые участвуют в боевых действиях, не меняется.

Отмечается, что решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и бойцов, находящихся вне зоны боевых действий. Оно было принято для соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины.

Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военных, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны и сотрудникам системы МВД меняется с 1 февраля. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен, введенных постановлением Кабмина №168.

Так, основанием для пересмотра Порядка стали поручения правительства, которые касались необходимости оптимизировать расходы госбюджета. Также принималось во внимание поручение Минэкономики по формированию единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат.

Отмечается, что выплаты в 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены украинским военным, которые воюют с врагом на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

Анонсированные изменения коснутся только бойцов и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Например, все военные, включая срочников и курсантов, в разных областях Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. При этом бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с россиянами, получают совершенно такие же дополнительные выплаты.

Поэтому назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины.

При этом, чтобы повысить уровень социальной защиты военных и членов их семей, уже с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военных так, чтобы минимальный его уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.