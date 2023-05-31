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В Україні змінять граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Фото: в Україні планують змінити граничні ціни на електроенергію (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов, Каріна Левицька

В Україні планують змінити граничні ціни на електроенергію для бізнесу. З липня цього року "прайс-кепи" на електроенергію можуть підвищитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення скасувати чинні граничні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") для бізнесу з 1 липня.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні НКРЕКП, повідомило виданню джерело, знайоме з результатами засідання.

За інформацією співрозмовника, з липня планують затвердити нові цінові обмеження, які будуть трохи вищими, ніж ті, що застосовуються зараз.

"Нинішні "прайс-кепи" припинять дію 30 червня, а з липня будуть введені нові. Вони будуть, ймовірно, трохи вищими, ніж ті, що діють зараз", - сказав співрозмовник видання.

На сьогодні ціна для продажу електроенергії бізнесу в години мінімального навантаження (00.00-07.00 та 23.00-24.00) обмежена 2000 грн/МВт-год, на той час у години максимального навантаження (07.00-23.00) - 4000 грн/МВт-год..

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 31 травня, державна компанія "Укренерго" підтримала ідею перегляду цінових обмежень на ринку електричної енергії.

До того ж в Україні взялися за підвищення тарифів на воду.

Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, розглядала можливість підвищення вже з 1 червня, але питання поки відклали на два тижні.

Про те, на скільки виростуть платіжки, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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