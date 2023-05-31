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"Укренерго" підтримала ідею перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії

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Середа 31 травня 2023 14:52
"Укренерго" підтримала ідею перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії Фото: Володимир Кудрицький (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Сергей Новиков

Державна компанія "Укренерго" підтримала ідею перегляду цінових обмежень на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв’ю Forbes.

"Потрібні регуляторні зміни, щоб у вечірні пікові години ціна на електроенергію могла зростати та знижуватися у години профіциту. Зараз встановлені прайс-кепи, що обмежують такі цінові коливання. Це (перегляд таких обмежень, - ред.) дасть можливість залучати імпорт у вечірні години. А вдень, коли світить сонце і електроенергії достатньо, ціна буде трохи нижчою, ніж зараз", - зазначив Кудрицький.

За його словами, для генеруючих компаній основним джерелом доходу є оптовий ринок, де електроенергію закуповує бізнес. Тому, на його думку, треба, щоб ринок забезпечив генеруючим компаніям можливість не тільки вижити, а й накопичити гроші до наступної зими.

"Має бути змінене регуляторне поле, щоб ринок не страждав від дефіциту ліквідності. Наприклад, погано, коли генерація продає електроенергію на балансуючому ринку з величезним дисконтом. Цього не має бути", - переконаний Кудрицький.

нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус повідомив, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

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