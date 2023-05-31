RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменят граничные цены на электроэнергию для бизнеса

Фото: в Украине планируют изменить предельные цены на электроэнергию (GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов, Карина Левицкая

В Украине планируют изменить граничные цены на электроэнергию для бизнеса. С июля этого года "прайс-кэпы" на электроэнергию могут повыситься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение отменить действующие граничные цены на электроэнергию ("прайс-кэпы") для бизнеса с 1 июля.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании НКРЭКУ, сообщил изданию источник, знакомый с результатами заседания.

По информации собеседника, с июля планируют утвердить новые ценовые ограничения, которые будут немного выше, чем те, что применяются сейчас.

"Нынешние "прайс-кэпы" прекратят действие 30 июня, а с июля будут введены новые. Они будут, вероятно, немного выше, чем те, что действуют сейчас", - сказал собеседник издания.

На сегодня цена для продажи электроэнергии бизнесу в часы минимальной нагрузки (00.00-07.00 и 23.00-24.00) ограничена 2000 грн/МВт-ч, в то время в часы максимальной награзки ( 07.00-23.00) - 4000 грн/МВт-ч.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 31 мая, государственная компания "Укрэнерго" поддержала идею пересмотра ценовых ограничений на рынке электрической энергии.

К тому же, в Украине взялись за повышение тарифов на воду.

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рассматривала возможность повышения уже с 1 июня, но вопрос пока отложен на две недели.

О том, на сколько вырастут платежки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергиябизнес