В Україні змінять голову Держприкордонслужби, Дейнеко отримає нову посаду

Голова держави розповів, що йому доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окремо було обговорено питання діяльності Держприкордонслужби.

За словами Зеленського, протягом понад шести років під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ пройшла значний шлях розвитку та посилення. І зараз підрозділи прикордонників разом з іншими складовими Сил оборони воюють на передовій. Також було значно посилено захист ділянок кордону України з РФ та Білоруссю.

"Водночас, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ. Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну голови ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України", - сказав президент.

Сергій Дейнеко

Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року.

Він має профільну військову освіту: закінчив Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, навчався в Об'єднаному інституті військової розвідки Національного університету оборони України, а також здобув освіту в Ужгородському національному університеті.

У 2014 році, під час початку війни на сході України, очолював Луганський прикордонний загін та брав участь у виконанні бойових завдань.

Пізніше обіймав керівні посади у центральному апараті ДПСУ, зокрема був заступником директора Оперативного департаменту.

У червні 2019 року Дейнека було призначено головою Держприкордонслужби.

У 2024 році йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.