В Украине сменят главу Госпогранслужбы, Дейнеко получит новую должность

В Украине планируют изменить подходы в работе Государственной пограничной службы. Вместо Сергея Дейнеко будет назначен новый глава ГПСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства рассказал, что ему докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко. Отдельно был обсужден вопрос деятельность Госпогранслужбы.
По словам Зеленского, в течение более шести лет под руководством Сергея Дейнеко ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. И сейчас подразделения пограничников вместе с другими составляющими Сил обороны воюют на передовой. Также была значительно усилена защита участков границы Украины с РФ и Беларусью.
"В то же время, есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины", - сказал президент.
Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года.
Он имеет профильное военное образование: окончил Академию Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, обучался в Объединенном институте военной разведки Национального университета обороны Украины, а также получил образование в Ужгородском национальном университете.
В 2014 году, во время начала войны на востоке Украины, возглавлял Луганский пограничный отряд и участвовал в выполнении боевых задач.
Позже занимал руководящие должности в центральном аппарате ГПСУ, в том числе был заместителем директора Оперативного департамента.
В июне 2019 года Дейнеко был назначен главой Госпогранслужбы.
В 2024 году ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
К слову, сегодня, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский также предложил начальнику ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса президента.