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Канадські права можна отримати при пред'явленні "Дії": що відомо

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 17:42
Канадські права можна отримати при пред'явленні "Дії": що відомо Фото: канадські права можна отримати за умови пред'явлення "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей - з канадською провінцією Манітоба. Тепер там можна отримати місцеве посвідчення водія, просто надавши права в мобільному додатку "Дія", - зазначив Федоров.

За його словами, міністерство цифрової трансформації веде переговори з установами та організаціями з більш ніж 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у "Дії", де б вони не знаходилися.

Раніше ми писали, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.

РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.

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