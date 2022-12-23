Канадські права можна отримати при пред'явленні "Дії": що відомо

У канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".

"Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей - з канадською провінцією Манітоба. Тепер там можна отримати місцеве посвідчення водія, просто надавши права в мобільному додатку "Дія", - зазначив Федоров.

За його словами, міністерство цифрової трансформації веде переговори з установами та організаціями з більш ніж 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у "Дії", де б вони не знаходилися.