В Україні змінили тривалість відключення світла: як діятимуть графіки 27 листопада

Завтра, 27 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 20:00 – одна черга відключень

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Після того, як Російська Федерація завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада було введено графіки відключення електроенергії. Повторно - енергетику було атаковано 21 листопада.