В Україні змінили тривалість відключення світла: як діятимуть графіки 27 листопада

В Україні у середу, 27 листопада, продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати протягом усього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 27 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Також варто зауважити, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Після того, як Російська Федерація завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада було введено графіки відключення електроенергії. Повторно - енергетику було атаковано 21 листопада.
А вже у на 26 листопада російські військові завдали удару по Тернополю. Через це там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.
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