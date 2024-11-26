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В Украине изменили продолжительность отключения света: как будут действовать графики 27 ноября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 27 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 27 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 7:00 – 20:00 – одна очередь отключений

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Возврат графиков отключения света в Украине

После того, как Российская Федерация нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, 17 ноября были введены графики отключения электроэнергии. Повторно - энергетика была атакована 21 ноября.

А уже на 26 ноября русские военные нанесли удар по Тернополю. Поэтому там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате было обесточено 70% региона.

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