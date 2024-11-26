В Украине изменили продолжительность отключения света: как будут действовать графики 27 ноября

В Украине в среду, 27 ноября, продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 27 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
В "Укрэнерго" напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Также следует отметить, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.
После того, как Российская Федерация нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, 17 ноября были введены графики отключения электроэнергии. Повторно - энергетика была атакована 21 ноября.
А уже на 26 ноября русские военные нанесли удар по Тернополю. Поэтому там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки
Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате было обесточено 70% региона.
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