В Україні змінили терміни дії водійських посвідчень: чи потрібно змінювати старі права

В Україні оновили правила видачі посвідчень водія: тепер вони діятимуть 5 або 15 років залежно від категорії. При цьому раніше видані посвідчення залишаються дійсними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.
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Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, головна мета змін - поступове приведення українських норм у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху.
За словами Клименка, регулярне підтвердження стану здоров’я водіїв під час обміну посвідчення стане важливим елементом допуску до керування.
"Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах", - зазначив міністр.
Особливу увагу приділено водіям вантажних та пасажирських перевезень - через підвищений рівень відповідальності вони проходитимуть медичний огляд та обмінюватимуть посвідчення частіше, кожні 5 років.