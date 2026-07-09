В Україні змінили терміни дії водійських посвідчень: чи потрібно змінювати старі права

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Нові терміни: Посвідчення категорії А (мотоцикли) та В (легкові авто) тепер діятимуть 15 років. Для категорій С та D (вантажний/пасажирський транспорт) термін скорочено до 5 років.

Посвідчення категорії А (мотоцикли) та В (легкові авто) тепер діятимуть 15 років. Для категорій С та D (вантажний/пасажирський транспорт) термін скорочено до 5 років. Чи треба змінювати старі права: Ні. Усі посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до дати, яка вказана на документі.

Ні. Усі посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до дати, яка вказана на документі. Без іспитів: При обміні посвідчення після закінчення терміну дії повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно.

При обміні посвідчення після закінчення терміну дії повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно. Медичний огляд: Обов’язковий медичний огляд під час обміну прав стає ключовим елементом для допуску до керування, що відповідає європейським стандартам.

Обов’язковий медичний огляд під час обміну прав стає ключовим елементом для допуску до керування, що відповідає європейським стандартам. Коли діє: Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, головна мета змін - поступове приведення українських норм у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху.

Нові терміни дії посвідчень

15 років - для категорій А1, А, В, В1, ВЕ (мотоцикли та легкові автомобілі).

5 років - для категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т (вантажний та пасажирський транспорт).

Чому запроваджують зміни?

За словами Клименка, регулярне підтвердження стану здоров’я водіїв під час обміну посвідчення стане важливим елементом допуску до керування.

"Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах", - зазначив міністр.

Особливу увагу приділено водіям вантажних та пасажирських перевезень - через підвищений рівень відповідальності вони проходитимуть медичний огляд та обмінюватимуть посвідчення частіше, кожні 5 років.

Що важливо знати водіям